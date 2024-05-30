شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينجو من مفاجآت الكأس ويتأهل لدور الـ 16 بالفوز على جمهورية شبين 1-0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا النادي المصري من فخ مفاجآت كأس مصر، بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد برج العرب بمنافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، حيث أحرز ميدو جابر لاعب المصري هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 34.

بهذه النتيجة يتأهل النادي المصري إلى دور الـ 16، لينتظر الفائز من مباراة البنك الأهلي وبتروجت.

وضمت التشكيلة الأساسية للمصري كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد طارق ، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر ، عمرو موسى ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية لجمهورية شبين كل من: مصطفى محمود لحراسة المرمى، محمد سلامة ، أسامة صبحي، محمد عبد الرؤوف ، ابو بكر زغلول لخط الظهر ، محمد وائل ، محمد فتحي ، محمد ناجي جدو لخط الوسط ، حمودي شتا ، أحمد الشامي ، زياد الشيات لخط الهجوم.

الشوط الأول:

جاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين في محاولة لجس النبض، دون وجود فرص خطيرة على كلا المرميين.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة في المباراة حالة من الإثارة والفرص الخطيرة، وفي الدقيقة 34 مرر عمرو موسى لاعب المصري الكرة إلى ميدو جابر الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك جمهورية شبين.

لم يستسلم جمهورية شبين وفي الدقيقة 40 سجل ناجي جدو هدفاً أبيض لجمهورية شبين ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وواصل جمهورية شبين سلسة الهجوم على المصري في الدقائق الخمسة الأخيرة واستبسل دفاع المصري للحفاظ على نظافة شباك الفريق والخروج بنتيجة إيجابية من الشوط الأول.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 49 معلنا تقدم المصري بهدف نظيف في الشوط الأول.

الشوط الثاني:

في الشوط الثاني دفع علي ماهر مدرب المصري، بباهر المحمدي بدلا من محمد طارق، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق، بعدما استشعر الخطورة على مرمى المصري مع نهاية الشوط الأول.

وشهدت المباراة نوعاً من الهدوء الحذر بين الفريقين، باستثناء بعض الفرص كان أبرزها لصلاح محسن لاعب المصري الذي كاد ينفرد بالمرمى قبل أن يسدد الكرة بجوار القائم.

ودفع علي ماهر بالثنائي، أمادو باه وسمير فكري على حساب صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم لتدعيم وسط الملعب، قبل أن يستبدل فخر الدين بن يوسف ومحمود حماده، بيوسف الجوهري وأحمد أشرف.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 97 معلناً فوز المصري بهدف نظيف على جمهورية شبين.