طارق مصطفى يستقر على عودة أيمن أشرف لدفاع البنك الأهلى أمام بتروجيت

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القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى على عودة أيمن أشرف مدافع الفريق للتشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء بتروجيت ضمن دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

ويأتي الاعتماد على أيمن أشرف بعد الغياب عن لقاء الفريق الماضى أمام الاسماعيلى والذى أنتهى بالتعادل الايحابى 2-2 بين الفريقين ضمن الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة بتروجيت غداً ، الجمعة، ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024 والمقرر إقامتها على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الخامسة مساء.