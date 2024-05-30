موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال.. والقناة الناقلة المجانية

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر، بوركينا فاسو، في العاشرة مساء يوم 6 يونيو المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة تعتبر الاختبار الرسمي الأول لحسام حسن، المدير الفني للفراعنةوالذي تولي المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا

فيما يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو بملعب الأخير في الجولة الرابعة.

وكان منتخب مصر قد فاز على جيبوتي بالقاهرة بستة أهداف، في الجولة الأولى، ثم سيراليون بفري تاون بثنائية دون رد. في الجولة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينافاسو المؤهلة لكأس العالم 2026.

تذاع مباراة مصر وبوركينا فاسو علي شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية المفتوحة وسط استديو تحللي يضم نخبة كبيرة من اللاعبين السابقين لتحلل أداء المنتخب الوطني علي مدار اللقاء الهام.