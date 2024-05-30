أكاديمية الأهلي تُعلن موعد تلقي اشتراكات الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم، برئاسة عبد المنعم شطة، عن بدء تلقي تحصيل الاشتراكات للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك بفروعها المختلفة في أنحاء جمهورية مصر العربية.



وتشهد أكاديمية الأهلي لكرة القدم إقبالًا كثيفًا يوميًّا على جميع فروعها، للانضمام لفرقها المختلفة.

وحددت إدارة الأكاديمية عددًا من الشروط الواجب توافرها، للالتحاق بها في مختلف فروعها في الموسم الجديد، والمتمثلة في:

1- أن يكون المشترك لائقًا طبيًّا لممارسة الرياضة.

2- الحصول على الاستمارة الخاصة بالفروع.

3- تقديم الأوراق المطلوبة، وهي:

– صورتان شخصيتان حديثتان مقاس 4 × 6.

– صورة من شهادة الميلاد.

– شهادة طبية تفيد بأن اللاعب لائق طبيًّا لممارسة الرياضة بشكل عام.

– صورة من كارنيه عضوية النادي للأعضاء، ويستثنى من هذا الشرط المشتركون من غير الأعضاء.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لغير العضو بالنادي.

4- سداد قيمة الاشتراك وفقًا لفرع الأكاديمية.