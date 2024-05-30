ياسر قمر يوجه رسالة مهمة للجماهير بعد نهاية موسم ناجح لاتحاد الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة رسالة مهمة إلى جماهير الكرة الطائرة المصرية بعد نهاية موسم ناجح لمجلس إدارة الاتحاد شهد سيطرة كبيرة لكافة المنتخبات الوطنية على صعيد الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات.

وأكد المهندس ياسر قمر خلال تصريحاته الإعلامية مساء اليوم الخميس أن الاتحاد تشرف بتواجد الجماهير في تصفيات المنطقة مع المنتخب وكذلك في مباريات السوبر بين الأهلي والزمالك، مؤضحاً أنه لا توجد رياضة بدون جماهير ، وعدم وجود الجمهور في أي لعبة يقلل من أهميتها.

أضاف ياسر قمر أن الجماهير تعد عاملًا مؤثرًا وأساسيًا لكل بطولة وهو ما شاهدناه في مباريات الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والكونفدرالية والشكل المميز الذي أسهم كثيراً في سيطرة مصر على منصات إفريقيا.

تابع رئيس اتحاد الكرة الطائرة أن تواجد الجمهور يزيد من إثارة اللعبة وتحفيز ودعم اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم للتتويج بالبطولات.

أتم قمر أن الجماهير عليهم دور كبير في استمرار تواجدهم في المدرجات من خلال التشجيع والدعم بشكل حضاري ولائق دون تجاوزات لفظية أو تعدي على المدرجات والممتلكات العامة

من ناحية أخرى ينتظم منتخب مصر حالياً في معسكر مغلق في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر استعدادًا للمشاركة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024