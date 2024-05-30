ميار شريف تودع منافسات رولان جاروس للتنس بالخسارة أمام بطلة أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي ،للخسارة أمام منافسته الأمريكية ماديسون كيز بنتيجة ٢ - ٠ ، لحساب منافسات الدور الثاني من بطولة رولان جاروس للتنس لتودع المنافسات من الدور الثاني.

كانت ميار شريف قد قفزت 13 مركز في التصنيف العالمي للتنس، في التصنيف الأخير لتحتل المركز الـ53 عالميًا ويفصلها 3 مراكز فقط عن التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وأصبحت بطلة التنس المصرية ميار شريف على بعد خطوتين من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما تأهلت للدور الثاني من بطولة رولان جاروس للتنس إحدى البطولات الأربعة الكبرى جراند سلام.

وفازت ميار شريف على الصينية يو يوان بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-1 و6-3 لتعادل أفضل نتيجة لها في البطولة الفرنسية بوصولها لنفس الدور مرتين من قبل أعوام 2022 و2023.