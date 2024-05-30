المصري البورسعيدي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر على حساب جمهورية شبين

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق المصري البورسعيدي تأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر عقب تفوقه على نظيره جمهورية شبين بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب دور ال٣٢ لمسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي المصري في الدور التالي مع الفريق الآخر الفائز من مواجهة بتروجت والبنك الأهلي.

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب ميدو جابر في الدقيقة ٣١ من اللقاء.



ومثل المصري في اللقاء كل من..

حراسة المرمى : محمود جاد.

خط الدفاع : كريم العراقى، محمد دبش، محمد طارق، حسين السيد

الوسط : دغموم، محمود حمادة، عمرو موسى

خط الهجوم : فخر الدين، ميدو جابر، صلاح محسن .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من ..

عصام ثروت، إسلام عطية، عمرو سعداوي، وسمير فكري، ويوسف الجوهري، وأحمد شرف، وأمادوا باه، وإيزي إيميكا.