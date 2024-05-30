شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطوله رولان جاروس للتنس من الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس ، من الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 12 عالميا، في الدور الثاني لتودع بطولة رولان جاروس للتنس.

وخسرت ميار شريف بعد مباراة قوية ومثيرة في مجموعتها الثانية والتي انتهت بفوز الأمريكية ماديسون كيز لتفوز بالمباراة 2-0.

ونجحت ميار شريف في التأهل إلي الدور الثاني في رولان جاروس بعد فوزها على الصينية يوي يوان المصنفة رقم 36 عالميًا بمجموعتين دون مقابل.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: “6-1، 6-3″، في المباراة التي أقيمت على الملعب الرابع ضمن منافسات الدور الأول من بطولة رولان جاروس 2024 للتنس.

وتواصل ميار شريف تحسين تصنيفها العالمي لمحترفات التنس من أجل خطف بطاقة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.