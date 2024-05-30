شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة القناة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة القناة فى المباراة المقرر لها الثامنة من مساءاليوم الخميس في دور 32 لبطولة كأس مصر،على ستاد الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلى أمام القناة

حارس المرمى: محمد فوزى

الدفاع: حاتم سكر ، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار ، محمد بيومي.

الوسط: محمد مخلوف ، عمر الساعى ، عبد الرحمن الدح.

الهجوم: مروان حمدى ، خالد النبريصى، إيريك تراورى

البدلاء: أحمد عادل ، محمد نصر ، حمدي النقاز ،عصام صبحي ، عماد حمدي ، باسم مرسي ، محمد عبد السميع ، بشار أشرف ، حسن صابر.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن مفاجآت كأس مصر التى دائما ما تتطيح بالأندية الكبيرة.