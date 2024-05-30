شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق النسخة الرابعة من بطولة "قاضية" للفنون القتالية المختلطة MMA في مدينتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف نادي مدينتي الرياضي ظهر اليوم المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين المشاركين ببطولة "قاضية" ، وهي بطولة عالمية متخصصة في رياضة الفنون القتالية المختلطة للمحترفين، بمشاركة 28 لاعبًا من المحليين والأجانب، والإعلان عن جدول مباريات البطولة التي تنعقد غدًا في نادي مدينتي .

حضر المؤتمر، ظهر اليوم الخميس، بالمبنى الاجتماعي بنادي مدينتي الرياضي يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، وخالد عويس ، مدير عام نادي مدينتي ، ومصطفى القاضي، مؤسس ومدير شركة فنارة للتسويق الرياضي، المنظمة لبطولة "قاضية"، ولفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد يوسف قدري ، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى ، أن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم فعاليات رياضية متنوعة لتشجيع سكان مشروعاتها على ممارسة الرياضة ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المجموعة حريصة على استضافة وتنظيم بطولات رياضية كبيرة، مثل بطولتي "هيشتر باريس" و"مرسيدس ماسترز" للجولف ، و"مدينتي هاف ماراثون" والحدث الرياضي المميز "Fly over Madinaty" لمحبي القفز بالمظلات وغيرها ، ما يسهم في تشجيع السياحة الرياضية ، ولتكون مدينتي وجهة لإقامة البطولات الرياضية المحلية والعالمية لمختلف الألعاب الرياضية .

وأوضح قدري أن قطاع الأندية بالمجموعة حريص على التعاون مع الشركات الناشئة في مجال الرياضة ، مثل شركة "فنارة" المنظمة لبطولة "قاضية" ، وذلك بهدف تنظيم بطولات مختلفة ومميزة لمختلف أنواع الرياضات . وأعرب قدري عن سعادته بتظيم النسخة الرابعة من بطولة "قاضية" في نادي مدينتي وللعام الثاني على التوالي ، داعيًا سكان المدينة والجماهير لحضور البطولة والاستمتاع بالمنافسات.

وتقام البطولة غداً الجمعة 31 مايو في السنتر كورت بنادي مدينتي عند بوابة 5 ، وسيتم فتح الأبواب للجماهير ابتداء من الساعة 5.00 مساء ، وتم إتاحة تذاكر حضور مباريات البطولة للجمهور من خلال "Ticketsmarche" عبر الرابط التالي https://shorturl.at/hbtUV.



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بطولة-قاضية-للفنون-القتالية-المختلطة-MMA-في-مدينتي-(2)



بطولة-قاضية-للفنون-القتالية-المختلطة-MMA-في-مدينتي-(3)



بطولة-قاضية-للفنون-القتالية-المختلطة-MMA-في-مدينتي-(4)



بطولة-قاضية-للفنون-القتالية-المختلطة-MMA-في-مدينتي-(5)



بطولة-قاضية-للفنون-القتالية-المختلطة-MMA-في-مدينتي-(6)