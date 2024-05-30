شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة العروض الخارجية لضم إمام عاشور فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في النادي الأهلي عن حقيقة الأنباء التي تناثرت خلال الأيام الماضية بشأن وصول عروض خارجية لضم امام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر أن الأهلي لم يتلقى عروض رسمية لضم امام عاشور ، لكن قد يكون هناك اهتمام من أندية خارجية باللاعب نتيجة للعروض القوية التي يٌقدمها مع الأهلي منذ إنتقاله له بداية الموسم الجاري.

شدد المصدر على أن الأهلي مُتمسك بإستمرار امام عاشور بعدما أصبح أحد أبرز لاعبي الفريق وقدم نفسه بشكل جيد وسيكون من الصعب الموافقة على أي عرض خارجي حال وصوله بشكل رسمي إلا إذا كان مُغر للغاية.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.