شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على تصعيد بعض الشباب للتدريب مع الفريق الأول لتعويض الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على تصعيد بعض الشباب للتدريب مع الفريق لتعويض الغيابات في صفوف القلعة البيضاء بعد انضمام اللاعبين للمنتخب الوطنى والأوليمبى.

وينوى جوميز استغلال الفرصة في تجربة بعض اللاعبين الشباب من خلال الوقوف على مستواهم في التدريبات لبحث إمكانية الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

في سياق مختلف طلب جوميز تدعيم الجبهة اليسرى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب النقص الحاد الذى يعانى منه هذا المركز ولا يملك فيه الفريق سوى أحمد فتوح.

واتفق جوميز مع مسئولو نادى الزمالك على تسليمهم تقرير كامل عن ملف الصفقات الجديدة والمراكز التى تحتاج إلى دعم فضلاً عن ملف الراحلين فى نهاية الموسم حتى لا يؤثر هذا الأمر على تركيز اللاعبين.

ويعود البرتغالى جوزيه جوميز من البرتغال يوم السبت المقبل، حيث تنتهى الإجازة التي منحها للفريق خلال فترة التوقف الدولى نظرا لارتباط المنتخب بمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وكان جوميز منح فريق الزمالك راحة 5 أيام من التدريبات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز بثنائية نظيفة مساء الاثنين الماضى ضمن مباريات الأسبوع الـ25 للبطولة.