موعد مباراة ريــال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند، في العاشرة مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "ويمبلي".

وكانت مسيرة الملكي مميزة حتى الوصول لنهائي المسابقة، وكان آخرها تغلبه على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

بينما جاء تأهل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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