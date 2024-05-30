بعد الحكم على حسين الشحات بالحبس والغرامة.. اتحاد الكرة يوقف الشيبي 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة إتحاد الكرة في اجتماعه الطاريء اليوم إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح.

وقضت الدائرة "12" بمحكمة جنح ثاني مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.

وغرمت المحكمة الشحات 100 ألف جنيه مع حرمانه من عضوية مجلس إدارة أي هيئات رياضية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم النهائي، بحسب منطوق الحكم.

وألزمت المحكمة "الشحات" بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه لصالح المجني عليه.