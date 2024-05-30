هل يغيب الشحات عن المشاركة مع الاهلي بعد حكم حبسه؟

كشف خبير قانوني، عن موقف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من المشاركة مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد قرار حبسه.

وكانت محكمة جنح ثان مدينة نصر، قد أعلنت قرارها بحبس حسين الشحات، لمدة عام مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومنعه من الحصول على أي عضوية رياضية لمدة 5 سنوات.

يأتي ذلك بعد شكوى محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز الذي اتهم حسين الشحات بالتعدي عليه خلال مباراة الاهلي في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

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وأوضح أشرف ناجي الخبير القانوني في تصريحات صحفية، أن حسين الشحات لن يتم حبسه في الوقت الحالي، ولكن يتم تنفيذه في حال اتهامه في أي قضية أخرى خلال 3 سنوات قادمة.

وأشار إلى أن قرار إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف وواحد جنيه، واجب النفاذ في خزانة المحكمة، ويمكن للمدعى إقامة دعوى مدنية بتعويض أكبر أمام المحكمة المختصة.

وذكر أن الشحات سيشارك بشكل طبيعي مع النادي الاهلي، ولكن قرار حرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، يعني منعه من تولي أي منصب في مجلس إدارة أي نادى رياضى.