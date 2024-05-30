المحكمة الرياضية تقبل استئناف الإسماعيلي ضد لاعبه السابق

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا، اليوم الخميس، بقبول استئناف نادي الإسماعيلي، ضد لاعبه السابق الأرجنتيني دييجو فيرناندو.

وكان قد انضم دييجو إلى نادي الإسماعيلي في عام 2022، ثم رحل عن الدراويش بعد 6 أشهر فقط، بعدما فسخ عقده من طرف واحد فقط.

ونشر الإسماعيلي في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “قررت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، اليوم الخميس 30 مايو قبول الاستئناف المقدم من الإسماعيلي ضد دييجو فيرناندو، وإلغاء قرار لجنة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذي كان يقضي بتغريم النادي مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار أمريكي”.

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وتابع: “يتوجه الإسماعيلي بالشكر لمكتب المحامي ألكسندر روفينين الذي تابع القضية حتى نجح في إلغاء القرار، والذي كان سيكلف النادي ما يقرب من 70 مليون جنيه مصري”.

يذكر أن دييجو تقدم بشكوى ضد الدراويش إلى لجنة فض المنازعات في فيفا، بعد رحيله، وحصل على حكم بتغريم الإسماعيلي مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار أمريكي، يناير الماضي.