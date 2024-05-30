إريكسن يترأس قائمة الدنمارك لـ يورو 2024

أعلن كاسبر هيولماند مدرب منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين النهائية لبطولة يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا هذا الصيف.

وشهدت القائمة تواجد 26 لاعبًا تم اختيارهم للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي ستقام في ألمانيا ما بين 14 يونيو حتى 14 يوليو.

ويستعد منتخب الدنمارك لخوض وديتين ضد كل من السويد والنرويج في بداية يونيو المقبل، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا.

ويتواجد منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات( إنجلترا وصربيا، وسلوفينيا).

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قائمة منتخب الدنمارك النهائية لـ يورو 2024

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (أندرلخت)، فريدريك رونو (يونيون برلين)، مادس هيرمانسين (ليستر سيتي).

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن (برشلونة)، سيمون كيير (ميلان)، جيه أندرسن (كريستال بالاس)، يانيك فيسترجارد (ليستر سيتي)، فيكتور نيلسون (جالاتا سراي)،

الكسندر باه (سلافيا براجا)، جواكيم ميهلي (فولفسبورج)، راسموس كريستنسن (اريندال)، فيكتور كريستنسن (كوبنهاجن).

خط الوسط: كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد)، توماس ديلاني (إشبيلية)، مورتن دو هيولماند (سبورتنج لشبونة)، بيير هويبييرج (توتنهام هوتسبير)، كريستيان نورجارد (برينتفورد)، ماتياس جنسن (برينتفورد)، ميكل دامسجارد (برينتفورد)، ياكوب برون لارسن (بيرنلي).

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج)، أندريس دريير (أندرلخت)، كاسبر دولبرج (أندرلخت)، راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد)، يوسف بولسن (لايبزيج)، جوناس ويند (فولفسبورج).