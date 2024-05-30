الارشيف / اخبار الرياضه

"تراوري يقود الهجوم".. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة في دور الـ 32 بكأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المدير، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادا لمواجهة القناه، في إطار منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسماعيلية".

ويدخل الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: مروان حمدي، خالد النبريصى، إيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الدراويش كلا من: "أحمد عادل ، محمد نصر ، حمدي النقاز ،عصام صبحي، عماد حمدي، باسم مرسي، محمد عبد السميع، بشار أشرف، حسن صابر".

اقرأ أيضًا:

بعد الحكم ضده.. حسين الشحات ينشر صورة من المصيف على إنستجرام

أول تحرك رسمي لـ حسين الشحات بعد الحكم ضده.. محاميه يكشف

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا