"تراوري يقود الهجوم".. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة في دور الـ 32 بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المدير، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادا لمواجهة القناه، في إطار منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسماعيلية".

ويدخل الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: مروان حمدي، خالد النبريصى، إيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الدراويش كلا من: "أحمد عادل ، محمد نصر ، حمدي النقاز ،عصام صبحي، عماد حمدي، باسم مرسي، محمد عبد السميع، بشار أشرف، حسن صابر".

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