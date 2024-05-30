"لحصد الثلاثية".. موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلتقي فريق النصر السعودي نظيره الهلال غداً، في إطار منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية" بجدة.

وتنقل المباراة عبر قناة "SSC Sports 1"، وقناة "SSC Sports Extra 1".

وكان الهلال تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعدما تخطى فريق الاتحاد في نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما تمكن فريق النصر من الوصول إلى الدور ذاته، بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي البطولة.

ويسعى الهلال لحصد اللقب المحلي الثالث له في الموسم الحالي، بعدما تمكن من تحقيق لقبي كأس السوبر السعودي، والدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين" في الموسم الحالي.

ويعد الهلال هو حامل لقب النسخة الحالية من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في المباراة النهائية للنسخة الماضية، على حساب الوحدة بركلات الترجيح.

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