اتحاد الكرة يصدر عقوبات ضد محمد الشيبي بخصوص قضيته مع "الشحات" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، معاقبة اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بالإيقاف لمدة 6 مباريات، مع توقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب مخالفته اللوائح فى قضية حسين الشحات لاعب الأهلي، واللجوء للمحاكم المدنية.

وأصدر اتحاد الكرة قراراً، خلال اجتماعه الطارئ اليوم، بإيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، صباح اليوم الخميس معاقبة اللاعب حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي أثناء المباراة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز في نهاية الموسم الماضي.

وكان الشيبي تقدم ببلاغ ضد حسين الشحات، وجه خلاله اتهام إلى الشحات بالسب والقذف والترويع، بالإضافة إلى الإضرار والإيذاء الجسدي، بعدما قام لاعب الأهلي بصفع الشيبي.

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