مصدر يكشف لمصراوي كواليس عقوبة اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس العقوبات التي تم توقيعها على اللاعب محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكان الاتحاد المصري قرر إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز، لمدة 6 مباريات، مع توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 100 ألف جنيه، بسبب مخالفته اللوائح، فى قضية حسين الشحات لاعب الأهلي.

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الشيبي خالف اللوائح ولجأ للقضاء وتسبب في ضرر لأحد أعضاء المنظومة".

وأضاف المصدر: "اتجاه اللاعب للقضاء هو اعتراض على قرار لجنة المسابقات ولائحتها وبالتالي كان لا بد من معاقبة اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب من حقه التظلم على القرار".

أقرأ أيضاً:

بعد الحكم ضده.. حسين الشحات ينشر صورة من المصيف على إنستجرام

أول تحرك رسمي لـ حسين الشحات بعد الحكم ضده.. محاميه يكشف

اتحاد الكرة يصدر عقوبات ضد محمد الشيبي بخصوص قضيته مع "الشحات"