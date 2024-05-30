الارشيف / اخبار الرياضه

مصطفى محمد ينافس على جائزة هدف الموسم في الدوري الفرنسي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن قائمة الأهداف المرشحة للحصول على جائزة أفضل هدف في الموسم المنقضي بالدوري الفرنسي 2023-2024.

وشهدت قائمة الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة، هدف النجم المصري ولاعب نادي نانت مصطفى محمد، في مرمى فريق لوريان بالجولة الـ 6 بالمسابقة، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 5-3 لصالح نانت، يوم 23 سبتمبر الماضي.

وينافس هدف مصطفى محمد 8 أهداف أخرى للحصول على الجائزة، وسيتم الاختيار بينهم بناءً على تصويت الجماهير.

وخاض مصطفى محمد 29 مباراة رفقة فريق نانت هذا الموسم بالدوري الفرنسي، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

أقرأ أيضاً

بعد الحكم ضده.. حسين الشحات ينشر صورة من المصيف على إنستجرام

أول تحرك رسمي لـ حسين الشحات بعد الحكم ضده.. محاميه يكشف

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا