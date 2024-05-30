مصطفى محمد ينافس على جائزة هدف الموسم في الدوري الفرنسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن قائمة الأهداف المرشحة للحصول على جائزة أفضل هدف في الموسم المنقضي بالدوري الفرنسي 2023-2024.

وشهدت قائمة الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة، هدف النجم المصري ولاعب نادي نانت مصطفى محمد، في مرمى فريق لوريان بالجولة الـ 6 بالمسابقة، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 5-3 لصالح نانت، يوم 23 سبتمبر الماضي.

وينافس هدف مصطفى محمد 8 أهداف أخرى للحصول على الجائزة، وسيتم الاختيار بينهم بناءً على تصويت الجماهير.

وخاض مصطفى محمد 29 مباراة رفقة فريق نانت هذا الموسم بالدوري الفرنسي، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

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