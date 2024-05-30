ريال مدريد بالقوة الضاربة يسافر إلى لندن استعدادا لنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن قائمة الفريق المسافر إلى العاصمة البريطانية لندن لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، بعد غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب "ويمبلي"، بعد غدا السبت، حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب رقم 15 في تاريخه، فيما يسعى دورتموند لتحقيق اللقب الثاني بعدما حقق اللقب عام 1997.

ولم تشهد القائمة غياب أي عنصر من عناصر الفريق الملكي، الذي تعود المرة الأخيرة لفوزه باللقب إلى عام 2022، حينما تغلب على ليفربول الإنجليزي في النهائي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت قائمة ريال مدريد، التي أعلن عنها النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا) كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا- فران جونزاليس.

الدفاع : داني كارفخال – إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا- ناتشو هيرنانديز- لوكاس فاسكيز- فران جارسيا- أنتوني روديجير – فيرلاند ميندي.

وسط الملعب : جود بلينجهام – توني كروس- لوكا مودريتش- إيدواردو كامافينجا – فيدريكو فالفيردي – أوريلين تشاوميني- داني سيبايوس – أردا جولر – ماريو مارتن.

الهجوم : فينسيوس – رودريجو – خوسيلو- براهيم دياز.