جيسوس: النصر فاز علينا في بطولة تنشيطية.. ومباراة الغد ستكون مختلفة في كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على رغبة فريقه الكبيرة لتحقيق الفوز على حساب النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلاقي فريق الهلال السعودي نظيره النصر غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة.

وقال جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تمكنا من تحقيق لقبين في الموسم الحالي، ونأمل في حصد اللقب الثالث غداً، وسنسعى لاستغلال كل العوامل التي نجحنا بها طوال الفترة الماضية، ونلعب أمام فريق قوي للغاية، والفريق استعد جيداً لهذه المباراة".

وبسؤاله عن هزيمة الهلال من النصر في بداية الموسم في البطولة العربية، أجاب: "مع كامل احترامي ولكن البطولة العربية في بداية الموسم كانت تنشيطية، وكنا نلعب بدون العديد من العناصر الأساسية مثل ميتروفيتش ونيمار وبونو".

وأضاف: "الجميع يتابع ما يقوم به الهلال طوال الموسم من تحقيق الكثير من الأرقام القياسية، ولا أعلم إذا كان هناك نادي أو مدرب سيحقق ما حققناه خلال الموسم الحالي".

وتابع: "وكل شيء سيكون مختلف في مباراة الغد، وأتمنى أن يستمر دعم الجماهير للفريق مثلما كانوا عليه، منذ بداية الموسم".

وواصل: "خضنا 5 أو 6 مباريات أمام النصر والنتيجة كانت واضحة في النهاية، لذلك لن أضطر إلى تغيير التشكيل غداً".

واختتم جيسوس تصريحاته: "أتمنى ألا تخرج المباراة عن إطار الروح الرياضية، وأرغب أن نمثل السعودية خير تمثيل غداً".