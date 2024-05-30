"سافيتش الأبرز".. الغيابات تضرب النصر والهلال قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق الهلال السعودي نظيره النصر غداً، في إطار منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستقام المباراة بين الفريقين غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة.

ويسعى الهلال إلى حصد لقبه المحلي الثالث خلال الموسم الحالي، بعد تتويجه بثنائية الدوري وكأس السوبر في الموسم الحالي، فيما يبحث النصر عن التتويج بأول ألقابه في الموسم الحالي.

وتشهد المباراة العديد من الغيابات من جانب الفريقين، حيث يغيب عن فريق الهلال السعودي عدد من اللاعبين على رأسهم سيرجي سافيتش الذي يغيب عن المباراة، بسبب الحصول على بطاقة حمراء، في الدور نصف النهائي أمام الاتحاد، بالإضافة إلى غياب اللاعب حبيب الوطيان، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب عن النصر أربعة لاعبين وهم إيمريك لابورت، نزاف العقيدي، بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى الثنائي إيمريك لابورت محمد مران للإصابة.

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