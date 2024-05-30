شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات نهائى دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن جدول مباريات الدوري النهائي من بطولة دوري السوبر رجال،والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل

ومن المقرر أن تقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر

تقام المباريات بنظام best of 5 حيث يلتقى الفريقان 4 مباريات والفريق الفائز فى 3 مواجهات يكون هو بطل النسخة الجارية من البطولة، وحال تعادل الفريقان يتم اللجوء إلى مباراة خامسة.

وكان اتحاد السلة وافق على إقامة المباريات بحكام أجانب بناء على طلب الناديين، على أن تتحمل الأندية تكاليف استقدام الحكام

وجاء جدول المباريات كالتالى