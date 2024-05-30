شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات نهائى دورى السلة رجال إلى ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة نقل مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر رجال ،والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل إلى ستاد القاهرة بدلا من صالة حسن مصطفى

وتم نقل المباراة إلى ستاد القاهرة بناء على طلب الاتحاد السكندرى، بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريقين الموسم الماضى بصالة حسن مصطفى، وهو ما وافق عليه الاهلى واتحاد السلة

وتقام المباريات بنظام best of 5 ، حيث يلتقى الفريقان 4 مباريات والفريق الفائز فى 3 مواجهات يكون هو بطل النسخة الجارية من البطولة، وحال تعادل الفريقان يتم اللجوء إلى مباراة خامسة.

وكان اتحاد السلة وافق على إقامة المباريات بحكام أجانب بناء على طلب الناديين، على أن تتحمل الأندية تكاليف استقدام الحكام