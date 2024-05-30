شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل 1-1 مع القناة فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا الإسماعيلى والقناة بهدف لمثله في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الإسماعيلية،ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

افتتح التسجيل للقناة حسين رجب في الدقيقة 24 قبل أن يحرز خالد النبريص هدف التعادل للإسماعيلى في الدقيقة 29 من عنر المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد الإسماعليلة.

تشكيل الإسماعيلى أمام القناة

حارس المرمى: محمد فوزى.

الدفاع: حاتم سكر ، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار ، محمد بيومي.

الوسط: محمد مخلوف ، عمر الساعى ، عبد الرحمن الدح.

الهجوم: مروان حمدى ، خالد النبريصى، إيريك تراورى.

بدلاء الإسماعيلى أمام القناة

أحمد عادل ، محمد نصر ، حمدي النقاز ،عصام صبحي ، عماد حمدي ، باسم مرسي ، محمد عبد السميع ، بشار أشرف ، حسن صابر.

تشكيل القناة أمام الإسماعيلى

حارس مرمى : محمد علاء.

خط الدفاع : هشام رأفت وميدو عمارة ومحمود البدري ومحمد شرقية.

خط الوسط : محمود حرشة وعلاء البدري وعمرو بركات ومحمود كشلط.

خط الهجوم : أحمد راشد وحسن رجب.

بدلاء القناة أمام الإسماعيلى

محمد طلبة حارسًا وفؤاد بيومي وخالد عماد ومصطفى معوض ورضا محمد وإسلام زيادة ومحمد رضا ومحمود عبد الحكيم ومحمد عبد السلام.