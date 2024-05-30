شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: تحذير..المنتخب ليس فى نزهة بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطنى مواجهات حاسمة في مشواره بتصفيات كاس العام 2026، خلال معسكره الحالي أمام بوركينا فاسو، وغينيا بيساو يومى 6 و10 يونيو والفوز فيهما يقرب لحسم تذكرة المونديال.

الحديث كثير عن سهولة المباراتين رغم ان القراءة في أوراق منافسات مجموعة منتخب مصر يرى الأمر صعب وليس نزهة لأن فارق النقاط قليل ومستويات المنافسين متقاربة، فيتربع منتخب مصرعلى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على جيبوتى 6/0 ووسيراليون 2/0، بينما يحتل بوركينا فاسو المركز الثانى برصيد 4 نقاط، وغينيا بيساو4 نقاط، وهو ما يوضح أن فرص هذه المنتخبات موجودة فى المنافسة، خاصة بوركينا التى تضم بين صفوفها عدد من اللاعبين المحترفين والموهوبين.

منتخب مصر يستطيع تحقيق هدفه فى الفوز في المباراتين بشرط أن يكون الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن موضوعى فى اختياراته للتشكيل وقراءة المنافسين بشكل جيد، والابتعاد عن المغامرات أو التجربة لأن الوقت ضيق ولا يتحمل، ولعل انضمام محمد صلاح على رأس كتيبة المحترفين يعطى الفراعنة قوة دفع كبيرة وثقة للجماهير وفى نفس الوقت ترعب المنافسين.



انتهى وقت الحديث عن اختيارات اللاعبين المنضمين لمعسكر منتخب مصر، ويجب أن يلتف الجميع حول الفريق الوطنى وتشجيعه ودعمه خلال الفترة المقبلة بعيدا عن الانتماء للاهلى والزمالك والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وغيرها من الأندية، لأن مواجهات تصفيات كأس العالم التعويض فيها صعب وكل نقطة لها ثمن والذى يريد التأهل للمونديال لابد أن يضع أمامه الفوز فى كل المباريات وحصد كل النقاط.