شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يدخلان فى مفاوضات مع زد لضم مصطفى العش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي أندية الاهلى والزمالك في مفاوضات مع نظيرهم زد لمعرفة طلباتهم المالية لضم مدافع الفريق مصطفى العش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام بعض من مسئولي نادى الزمالك بالحديث مع وكيل اللاعب الذى طالبهم بالانتظار لنهاية الموسم ثم تقديم عرض رسمي لفريق زد للحصول على خدمات اللاعب.

ويعد مصطفى العش صاحب الـ24 عام من العناصر الأساسية لفريق زد هذا الموسم وظهر بشكل قوى مع الفريق خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " مما وضع اللاعب تحت أهتمام أندية القمة.

وشارك مصطفى العش مع فريق زد هذا الموسم في 22 مباراة وتمكن من لفت أنظار جميع متابعى كرة القدم بالاداء الجيد الذى يظهر عليه أثناء اللقاء.