شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والقناة يلجآن للوقت الإضافى لتحديد المتأهل إلى دور 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ فريقا الإسماعيلى والقناة إلى الوقت الإضافى لتحديد المتأهل إلى دور 16 من بطولة كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلى بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الإسماعيلية.

افتتح التسجيل للقناة حسين رجب في الدقيقة 24 قبل أن يحرز خالد النبريص هدف التعادل للإسماعيلى في الدقيقة 29 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الإسماعليلة، ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

حارس المرمى: محمد فوزى.

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد بيومي.

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى ، عبد الرحمن الدح.

الهجوم: مروان حمدى، خالد النبريصى، إيريك تراورى.

أحمد عادل، محمد نصر، حمدي النقاز، عصام صبحي، عماد حمدي، باسم مرسي، محمد عبد السميع، بشار أشرف، حسن صابر.

حارس مرمى : محمد علاء.

خط الدفاع : هشام رأفت وميدو عمارة ومحمود البدري ومحمد شرقية.

خط الوسط : محمود حرشة وعلاء البدري وعمرو بركات ومحمود كشلط.

خط الهجوم : أحمد راشد وحسن رجب.

محمد طلبة حارسًا وفؤاد بيومي وخالد عماد ومصطفى معوض ورضا محمد وإسلام زيادة ومحمد رضا ومحمود عبد الحكيم ومحمد عبد السلام.