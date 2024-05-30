شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الواسطى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فاركو معسكرا مغلقا بعد ساعات، استعدادا لمواجهة الواسطي السبت، المقبل على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر هذا الموسم.

وانقاد فريق فاركو للتعادل في آخر مبارياته مع نظيره سموحة بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري.

وسجل بركات حجاج هدف التقدم لفريق سموحة فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم سجل عمرو ناصر هدف التعادل لفريق فاركو فى الدقيقة 41، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 21 فى المركز الـ16 في جدول الدوري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.