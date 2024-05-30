شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج بدوري السوبر للمحترفات لكرة السلة "سيدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي "سيدات" ببطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج، في ثالث مباريات النهائي ‏الذي أقيم بنظام ‏best of5‎‏.‏

وواصل الفريق تفوقه في سلسلة النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا وسيطر على مجريات اللعب، وتميزت لاعبات الفريق بالدفاع المنظم ‏والهجوم السريع والرميات المتقنة.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 19-12 ثم انتهت الفترة الثانية بتأخر الأهلي بنتيجة 31-28، وفي الفترة الثالثة تعادل الفريقان 45-45، وفي الفترة الرابعة عاد التعادل ليفرض نفسه في الثواني الأخيرة لتنتهى بنتيجة 66-66. ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 79-75.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 89-‏‏79، قبل أن يفوز في المواجهة الثالثة ويحسم اللقب لصالحه.‏

وخلال الموسم الجاري، توج فريق سيدات السلة ببطولة كأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يتوج بلقب دوري السوبر ‏للمحترفات.‏