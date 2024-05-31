الامارات | رحيمي يغيب عن العين لمهمة «دولية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مهاجم فريق العين، الدولي المغربي، سفيان رحيمي، سيغيب عن مواجهات «الزعيم» المتبقية أمام الجزيرة والإمارات والبطائح في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عقب حصوله على إذن للسفر إلى المغرب للالتحاق بمنتخب بلاده «أسود الأطلس» الذي يستعد لمواجهة زامبيا، الجمعة المقبل، والكونغو في 11 يونيو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشارك رحيمي - الذي جمع الألقاب الفردية والجماعية بتتويجه مع العين بلقب دوري أبطال آسيا، وحصوله على جائزتي أفضل لاعب، والهدّاف - في لقاء فريقه أمام الوصل، أول من أمس، الذي انتهى بخسارة «الزعيم» 2-4، وشهدت المواجهة تسجيله لهدف تقليص الفارق.

وكان الأداء الذي قدمه رحيمي خلال مشوار العين في دوري أبطال آسيا، سبباً رئيساً في بقاء اللاعب في تشكيلة المنتخب المغربي، إذ إن رحيمي تفوق على نفسه وظهر بمستوى قوي هزّ به شباك المنافسين، وفي مقدمتهم عملاقا السعودية النصر والهلال، إلى جانب منافسهما في النهائي يوكوهاما الياباني.

وقال مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه قائمة «أسود الأطلس» معلقاً على الطريقة التي ينوي بها الاستفادة من خدمات سفيان رحيمي: «أخيراً يلعب سفيان مهاجماً مع العين الذي يعتمد على الهجمات المرتدة أكثر من الاستحواذ، ويكون رائعاً حين تكون لديه مساحات في الهجمات المرتدة. شخصياً أستطيع الاعتماد عليه كمهاجم أو جناح، إذ يستطيع اللعب في مراكز عدة، وهذه ميزته».

يذكر أن العين سيواجه الجزيرة في 19:45 مساء الأحد المقبل، قبل مواجهة فريق الإمارات في رأس الخيمة الساعة 18:20 الأربعاء المقبل، ويقابل بعدها بيومين فقط (الجمعة المقبل)، فريق البطائح الساعة 18:20.