لاعبة سلة الأهلي: حققنا دوري السوبر عن جدارة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ، إن لقب دوري السوبر جاء عن جدارة واستحقاق، ليضاف إلى سجل الفريق خلال الموسم الأخير.
وأشارت رنيم إلى أن سبورتنج ظهر بشكل مميز وقوي، وأن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار وعزيمة وروح كبيرة على الفوز وتحقيق اللقب بعد خسارة دوري المرتبط هذا الموسم.
ووجهت الشكر إلى مجلس الإدارة والجماهير على ثقته الكبيرة في قدرات الجهاز الفني واللاعبات، وشددت على أن الفريق يسعى للفوز بكل البطولات التي ينافس عليها بشكل مستمر.
وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 89-79، قبل أن يفوز في المواجهة الثالثة ويحسم اللقب لصالحه.
سيدات سلة الأهلي يتوج بدوري السوبر للمحترفات
توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بلقب بطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج، في ثالث مباريات النهائي الذي أقيم بنظام best of5.
واصل الفريق تفوقه في سلسلة النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا وسيطر على مجريات اللعب، وتميزت لاعبات الفريق بالدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات المتقنة.
تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 19-12 ثم انتهت الفترة الثانية بتأخر الأهلي بنتيجة 31-28، وفي الفترة الثالثة تعادل الفريقان 45-45، وفي الفترة الرابعة عاد التعادل ليفرض نفسه في الثواني الأخيرة لتنتهي بنتيجة 66-66. ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 79-75.
وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 89-79، قبل أن يفوز في المواجهة الثالثة ويحسم اللقب لصالحه.
وخلال الموسم الجاري، توج فريق سيدات السلة ببطولة كأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يتوج بلقب دوري السوبر للمحترفات.