أحمد حمدي: زيدان سر اختياري رقم 5 مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سر اختيار القميص رقم 5 مع الفريق الأبيض.

ويرتدي أحمد حمدي قميص رقم 5 منذ انضمامه في يناير الماضي في صفقة انتقال حر إلى نادي الزمالك.

وقال أحمد حمدي خلال تصريحات تليفزيونية "انضممت للنادي الملكي وأحب زين الدين زيدان لذلك قررت أن أرتدي رقم 5 في الزمالك رغم أنني أشجع برشلونة".

وأضاف: "انضمامي للزمالك جاء بعد انتهاء تعاقدي مع مونتريال الكندي، وخلال قضاء فترة إجازتي التي كنت أقضيها في القاهرة تحدث معي حسين لبيب وحسين السيد، ومنذ اليوم الأول كنت أرغب في التواجد داخل أروقة القلعة البيضاء".

وواصل "تحدثت مع عائلتي عن أنني لم أحقق شيئًا كبيرًا في مصر وسأحقق ذلك مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "أنا وناصر ماهر أصدقاء ولعبت معه عدد مباريات لا حصر لها في الأهلي، ولعبت مع عبد الله السعيد في الأهلي وكنت أشعر أنني سأكون إضافة للزمالك".