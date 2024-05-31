ميرال أشرف: دوري سوبر السلة نقطة مضيئة بموسم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت ميرال أشرف، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب دوري السوبر بعد التغلب على فريق ‏سبورتنج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم‎.‎

‎وأوضحت ميرال أن الفوز بلقب الدوري جاء تكليلًا لجهود كافة ‏اللاعبات والجهاز الفني خلال الفترة الماضية التي شهدت التحضير ‏القوي لسلسلة النهائي، وأكدت أن الفريق تغلب على الصعوبات التي واجهته منذ بداية الموسم.‏

‎وأشارت إلى أن الجهاز الفني لفريق سيدات سلة الأهلي على أعلى مستوى، إلى جانب عامل الاستقرار، وهو الأمر الذي استحق عليه ‏الفريق التتويج بلقب الدوري.‏

وشددت على أن لقب البطولة يمثل نقطة مضيئة في الموسم الذي شهد تحديات عديدة، نجح الجميع في تجاوزها وصولًا إلى الحصول ‏على اللقب.‏

طارق خيري: شخصية الأهلي وراء الفوز بدوري السوبر

طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، قال إن شخصية الأهلي وراء الإصرار على التتويج بلقب ‏دوري السوبر، بعد موسم شاق وصعب على‎ ‎الفريق.‏

‎وقال خيري إن الفريق كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة‎ ‎على حساب فريق سبورتنج، خصوصًا بعد خسارة دوري المرتبط، مؤكدًا أن اللاعبات بذلن الكثير من الجهد‎ ‎والتحضير الجيد قبل المباراة وتحقيق اللقب.‏

‎وأكد المدير الفني أن الفوز بلقب دوري السوبر اليوم أمام سبورتنج جاء نتيجة جهد كبير من اللاعبات طوال الموسم حيث توج الفريق ‏بلقب منطقة القاهرة والسوبر والكأس، ليكلل موسمه في النهاية بلقب دوري السوبر، وهو إنجاز في موسم صعب وشاق على الجميع.‏

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وأوضح خيري أن دعم مجلس الإدارة الدائم ودعم الجماهير والنشاط الرياضي كان عاملًا إيجابيًّا في تحفيز اللاعبات، لتحقيق اللقب ‏على الرغم من صعوبة وقوة المنافس.‏

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وتابع خيري أن الفوز بدوري السوبر جاء وسط غياب عناصر مؤثرة ومهمة بالفريق، إلا أن التوفيق وجهد وإصرار اللاعبات كان ‏حاضرًا في المباراة، ليفوز الفريق ويحقق لقب البطولة.‏