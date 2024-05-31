شاهد.. منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، ثاني تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

شارك في مران المنتخب ٢٤ لاعبا بينما أدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي .

حضر مران منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ عامر حسين و اللواء حلمي مشهور و إيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ وليد عيد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

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وتضم قائمة منتخب مصر 24 لاعبا وهم :

محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو

وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

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