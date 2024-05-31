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أحمد حمدي: سنحارب على بطولة الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض سيحارب من أجل بطولة هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من أصل 17 مباراة ويتبقى له 5 مواجهات مؤجلة، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 53 نقطة.

وقال أحمد حمدي خلال تصريحات تليفزيونية "تحدثنا كلاعبين أننا لن نستسلم وسنحارب على البطولة حتى آخر نفس، ووفقنا وأحرزنا هدفًا عن طريق سيف الدين الجزيري وتوقيته كان جيدًا".

وأضاف: "وأصعب اللحظات في مباراة العودة هي لحظة الإصابة وأسعد شيء هو تسجيلي للهدف، كنت أشعر بأنني سأسجل هدفًا".

وأتم: "جوزيه جوميز تاريخ كبير في كرة القدم ولديه خبرات كبيرة وطبعه هاديء وجاء في ظروف صعبة، هو إضافة للزمالك وساستفيد منه استفادة كبيرة، وسنحارب على بطولة الدوري". 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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