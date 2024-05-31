خبير لوائح: الأهلي من حقه اللجوء لفيفا في قضية الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي بامكانه اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتصعيد القضية أيضا إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "محمد الشيبي سوف يقوم بالاستئناف ضد عقوبة اتحاد كرة القدم، وسوف يتم تأييد قرار اتحاد الكرة، والخطوة التالية هي اللجوء للمحكمة الرياضية الدولي "كاس".

وأضاف: "الأهلي من حقه الاستئناف على قرار اتحاد الكرة، والمطالبة بأقصى عقوبة ضد محمد الشيبي، والتي تصل في لوائح الكاف إلى 24 شهر ايقاف، والمطالبة بسحب رخصة نادي بيراميدز".

وأكمل: "طلب تلك الأمور، سوف يتم فتح النقاش حولها، ومن ثم مناقشتها في المحكمة الرياضية الدولية، ولا يوجد في لائحة اتحاد الكرة عقوبة محددة بشأن مخالفة اللوائح، ولذلك مستغرب من صدور حكم بايقاف اللاعب 6 مباريات، وقد يكون العقوبة اجتهاد من جانبهم".

وزاد: "ادخال نادي بيراميدز في القضية سيكون طلب مشروع، والمطالبة بسحب الرخصة، أمام لجنة الاستئناف، وحال الرفض سوف يتم الاتجاه إلى المحكمة الرياضية الدولية".

وأكد: "محمد الشيبي من حقه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، لكن عليه اللجوء أولا للجنة الاستئناف، وعقوبة الـ6 مباريات سوف تطبق في بطولة الدوري المصري، والاستئناف يوقف العقوبة المالية فقط لحين صدور قرار من اللجنة".