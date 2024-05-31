سلوت يقرر الاستغناء عن نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الهولندي آرني سلوت مدرب فريق ليفربول الجديد، قد قرر الاستغناء عن أحد نجوم الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان ليفربول قد أعلن عن تعيين الهولندي آرني سلوت منذ عدة أسابيع، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي مكث داخل جدران آنفيلد لمدة 9 سنوات.

ويستعد فريق ليفربول بقيادة آرني سلوت، لعقد عدة صفقات جديدة من أجل الموسم الجديد.

ووفقًا لـ صحيفة “ميرور” البريطانية، آرني سلوت يبحث عن لاعبًا بديلًا لـ مهاجم الفريق الأوروجواياني داروين نوينيز.

أقرأ أيضًا.. حارس ليفربول يحسم مصيره بعد مفاوضات السعودية لضمه

وتابعت، أن نوينيز من المحتمل إنه سيرحل الصيف القادم عن فريق ليفربول.

وواصلت أن سلوت يريد التعاقد مع أولي واتكينز نجم فريق أستون فيلا ليكون بديلاً لنونيز في الهجوم.

واتكينز يبلغ من العمر 28 عامًا انضم إلى أستون فيلا قادمًا من برينتفورد مقابل 28 مليون جنيه إسترليني، وتأهل رفقة فريقه إلى دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.