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سلوت يقرر الاستغناء عن نجم ليفربول

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آرني سلوت

آرني سلوت

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الهولندي آرني سلوت مدرب فريق الجديد، قد قرر الاستغناء عن أحد نجوم الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان ليفربول قد أعلن عن تعيين الهولندي آرني سلوت منذ عدة أسابيع، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي مكث داخل جدران آنفيلد لمدة 9 سنوات.

ويستعد فريق ليفربول بقيادة آرني سلوت، لعقد عدة صفقات جديدة من أجل الموسم الجديد.

ووفقًا لـ  صحيفة “ميرور” البريطانية، آرني سلوت يبحث عن لاعبًا بديلًا لـ مهاجم الفريق الأوروجواياني داروين نوينيز.

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وتابعت، أن نوينيز من المحتمل إنه سيرحل الصيف القادم عن فريق ليفربول.

وواصلت أن سلوت يريد التعاقد مع أولي واتكينز نجم فريق أستون فيلا ليكون بديلاً لنونيز في الهجوم.

واتكينز يبلغ من العمر 28 عامًا انضم إلى أستون فيلا قادمًا من برينتفورد مقابل 28 مليون جنيه إسترليني، وتأهل رفقة فريقه إلى للموسم القادم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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