اتحاد الكرة يكشف سبب توقيت إعلان عقوبة الشيبي في أزمته مع الشحات

كشف اتحاد الكرة المصري، عن سبب توقيت إعلان عقوبة المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، على هامش أزمته مع حسين الشحات لاعب الاهلي، وصدور حكم على لاعب القلعة الحمراء.

وكانت محكمة جنح ثان مدينة نصر، قد أصدرت قرارًا بمعاقبة حسين الشحات بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، فضلًا عن تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وقال محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس: ” ما حدث أن لجنة المسابقات قد عاقبت حسين الشحات بالإيقاف لمدة مباراتين وغرامة 120 ألف جنية، وتم التصالح بين الشيبي والشحات، ولكن الشيبي لجأ لتقديم بلاغ للنيابة العامة”.

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وتابع: ” أرسل اتحاد الكرة يوم 3 يناير خطابًا لنادي بيراميدز بوضح فيه أن اللجوء إلى المحاكم المدنية يخالف لوائح الاتحاد المصري والدولي”.

وواصل:” الاتحاد لم يتخذ أي قرار بفرض عقوبة، نظرًا لاحتمالية المصالحة داخل المحكمة قبل النطق بالحكم”.

وأضاف:” ولكن عندما أصدرت المحكمة حكمها اليوم، كان يجب على اتحاد الكرة أن يعلن عن فرض العقوبة بسبب مخالفة اللوائح وعدم اللجوء للمحاكم المدنية أو طرف ثالث”.

واختتم:” اللائحة تطبق حتى خروج اللاعبين من الملعب وليس بعد إطلاق الصافرة، كما يتحدث البعض، والدليل أن الحكم قد ذكر الواقعة في تقريره”.