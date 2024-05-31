رسالة نارية من الاتحاد المغربي لـ الشيبي بشأن أزمته مع الشحات

كشفت تقارير صحفية، أن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لـ “الكاف”، قد وجه رسالة للمغربي محمد الشيبي في إطار أزمته مع الشحات.

وكانت محكمة جنح ثان مدينة نصر، قد أصدرت قرارًا بمعاقبة حسين الشحات بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، فضلًا عن تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وتابعت التقارير أن لقجع قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ الشيبي بعد حكم المحكمة على الشحات بالحبس مع إيقاف التنفيذ.

وقرر اتحاد الكرة المصري، إيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات، وذلك على خلفية مخالفته القوانين بسبب شكوى الشحات في القضاء المصري.

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