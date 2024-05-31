حقيقة تدخل لقجع في أزمة الشيبي وحسين الشحات

انتشرت أنباء عن تدخل فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، في أزمة محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مع حسين الشحات نجم الاهلي.

وأوضحت التقارير أن فوزي لقجع رئيس الجامعه الملكية المغربية، حرض الشيبي على عدم التوصل إلى حلول ودية مع حسين الشحات.

وأشارت مصادر إلى أن هذا الأمر لم يحدث من الأساس وأن لقجع لم يتواصل مع محمد الشيبي، بأي وسيلة، وأنه لم يدفع اللاعب إلى عدم التوصل إلى حلول مع الشحات لإنهاء الأزمة الساخنة بينهما.

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وكانت محكمة جنح ثان مدينة نصر، قد قضت بسجن حسين الشحات لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه.

كما أنه تم منعه من الحصول على أي عضوية رياضية لمدة 5 سنوات قادمة، بعد شكوى محمد الشيبي ضده والتي اتهمه فيها بالاعتداء عليه.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه بسب مخالفة اللوائح واللجوء إلى القضاء المدني.