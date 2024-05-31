الزمالك يقترب من حسم صفقة هجومية

أصبح نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قريبًا من حسم صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة they الجنوب إفريقية، أن نادي الزمالك اقترب من إتمام التعاقد مع اللاعب كاسيوس ميلولا لاعب صن دوانز السابق، وتورنتو الكندي الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صاحب الـ22 عامًا الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، قد انضم إلى صفوف نادي تورنتو الكندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 7 مباريات حتى الآن سجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

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جدير بالذكر أن الزمالك كان من المقرر أن يلاقي نظيره بروكسي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، اليوم الخميس، إلا أنه تم تأجيل اللقاء بسبب استدعاء عدد من لاعبيه لمعسكر منتخب مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل.