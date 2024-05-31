محامي الشحات يثير الجدل بعد عقوبة الشيبي

أثار المستشار أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، الجدل، بعد إصدار حكم على لاعب القلعة الحمراء، وبعد عقوبة الشيبي.

وكانت محكمة جنح ثان مدينة نصر، قد أصدرت قرارًا بمعاقبة حسين الشحات بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، فضلًا عن تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وقرر اتحاد الكرة المصري، إيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات، وذلك على خلفية مخالفته القوانين بسبب شكوى الشحات في القضاء المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: ” سنستأنف على حكم الشحات، إما أن يتم إلغاءه تمامًا أو تخفيفه، والحكم الصادر على اللاعب لن يمنعه من المشاركة مع الاهلي”.

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وتابع: ” الاهلي قد تقدم بتطلب بعقوبة الشيبي لمخالفته اللوائح، واليوم أصدر اتحاد الكرة قرارًا رسميًا بعقوبة اللاعب”.

وواصل: ” الواقعة التي حدثت بين الشحات والشيبي تحدث في جميع ملاعب العالم، ولم أجرى أي اتصالات باتحاد الكرة، الاهلي هو من يدير الأزمة و يتواصل مع الاتحاد”.

وأردف: ” حسين الشحات لم يخبرني بأن أي شخص قد تواصل معه للصلح فهي مسألة خاصة به هو، وأبلغته اليوم شرح الحكم ولكنه يقضي إجازة مع عائلته”.