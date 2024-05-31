الكشف عن حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية حكم مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال والنصر 2023-2024.

وتقام مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال والنصر غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا.

وكان الهلال تمكن من تخطي فريق الاتحاد في نصف النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما تخطى النصر نظيره الخليج، بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأدار هيريرا ثلاثة مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث أدار مباراة الهلال والخليج والنصر والحزم، بالإضافة إلى مباراة الاتحاد والحزم.

وسيتواجد هيريرا ضمن قائمة الحكام، الذين سيتواجدون في بطولة كوبا أمريكا 2024.

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