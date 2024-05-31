"الكعبي أسطوري".. أرقام تاريخية للمدرب وأولمبياكوس بعد لقب دوري المؤتمر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

دخل نادي أولمبياكوس اليوناني التاريخ بعدما حقق دوري المؤتمر الأوروبي أمس بالفوز على نادي فيورنتينا الإيطالي، بهدف دون رد.

وأحرز الهدف المغربي، أيوب الكعبي، وذلك في الدقيقة 116 من الوقت الإضافي (حصل على جائزة رجل المباراة)، في المباراة التي أقيمت على ملعب آيا صوفيا، في أثينا.

وقبل وصول أولمبياكوس إلى النهائي ضد فيورنتينا كان باناثينايكوس اليوناني الوحيد الذي وصل إلى نهائي أوروبي وخسر من أياكس تحت قيادة يوهان كرويف عام 1971.

وقاد المدير الفني، خوسيه لويس مينديليبار، أولمبياكوس لهذا الفوز التاريخي، وصرح لقناة "بي إن سبورت": "إنه لشرف كبير أن أجعل هذه الجماهير سعيدة".

فيورنتينا وأولبمياكوس

وبعد هذا اللقب التاريخي مع النادي اليوناني، أصبح، خوسيه لويس، أول مدرب بعد رفائيل بينيتيز، يفوز ببطولة أوروبية في مواسم متتالية مع أندية مختلفة.

وحقق خوسيه لويس الدوري الأوروبي مع نادي إشبيليه الإسباني في موسم 2022-2023. وكان هو المدرب الثالث الذي يتولى تدريب أولمبياكوس بعد دييجو مارتينيز الذي أقيل بعد 5 أشهر، وكارلوس كارفالهال الذي أقيل بعد 11 مباراة.

وحقق بينيتيز، كأس الأتحاد الأوروبي 2003 مع فالنسيا، ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول موسم 2004-2005.

وبخصوص المباراة، كانت الهزيمة لنادي فيورنتينا هي الثانية في البطولة، حيث وصل إلى النهائي دون أن يخسر أي مباراة. وفقا لـ "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

وأصبح فيورنتينا أول فريق يخسر نهائيات أوروبية كبرى متتالية منذ نادي بنفيكا في موسمي 2012-2013، 2013-2014.

أيوب الكعبي

أما اللاعب صاحب الهدف، اللاعب المغربي، أيوب الكعبي، 30 عامًا، قبل أن يحرز هدفه في النهائي، أحرز خمسة أهداف في مرمى أستون فيلا، ذهابا وإيابا، بدور نصف نهائي البطولة، ليصل إلى الهدف رقم 33 في جميع البطولات هذا الموسم.

وأصبح أيوب الكعبي أفضل هدافي المسابقات الأوروبية الكبري هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، وهو أول لاعب غير أوروبي يسجل أكثر من 14 هدفًا منذ ليونيل ميسي في موسم 2011-2012، أحزر (14).

وأصبح الكعبي صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مراحل خروج المغلوب، حيث أحرز 11 هدفًا، ليتفوق على كريم بنزيما (دوري أبطال أوروبا 2002)، راداميل فالكاو (الدوري الأوروبي 2011)، جميعهم سجل 10 أهداف.

وأحرز أيوب الكعبي في موسم 2023-2024 بالدوري اليوناني، 18 هدفا في 31 مباراة، كما أحرز 5 أهداف في 10 مباريات بالدوري الأوروبي.