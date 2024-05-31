كريج بيلامي يخلف فينسنت كومباني مؤقتا في بيرنلي الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم، عن تعيين كريج بيلامي مدربا مؤقتا ، خلفا للبلجيكي فينسنت كومباني الذي رحل عن الفريق لتدريب بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بيلامي عمل مساعدا لكومباني في الفريق في آخر موسمين، لكنه لم يحذو حذو القائد السابق لمانشستر سيتي و منتخب بلجيكا في الرحيل إلى بايرن ميونخ .

وقال بيرنلي في بيان له، اليوم الخميس : "بعد مغادرة فينسنت كومباني، نحن نعمل بالفعل للتعاقد مع مدرب آخر".

وأضاف: "في الوقت ذاته، قام النادي بتعيين كريج بيلامي و مايك جاكسون، في منصبي المدرب المؤقت والمساعد، ولدينا إيمان كبير بقدرات كريج ومايك ونعتقد أن خبرتهما الكبيرة وتفهمهما العميق لأوضاع النادي يجعلهما المرشحين المثاليين لقيادة الفريق في هذه المرحلة الهامة".

وتابع البيان : "سنطلعكم على كافة التطورات بخصوص المدرب الدائم في الوقت المناسب".

كان كومباني، الذي قاد بيرنلي للفوز بلقب الدرجة الأولى(شامبيونشيب) في موسم 2022/2023، تولى تدريب بايرن ميونخ الألماني أمس الأربعاء، وذلك عقب هبوط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز.