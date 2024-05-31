"قبل انطلاق كوبا أمريكا".. كافاني يعلن اعتزاله اللعب الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني اعتزاله اللعب الفني، اعتزاله اللعب الدولي، قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا بالولايات المتحدة.

ونشر كافاني عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة له، أعلن من خلالها اعتزاله اللعب الدولي، ليتأكد بذلك غيابه عن منتخب اوروجواي، في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وشارك كافاني خلال مشواره رفقة منتخب الأوروجوي، والذي استمر قرابة الـ14 عاماً، 136 مباراة دولية، تمكن خلالهم من تسجيل 58 هدفاً، وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

واستهل كافاني مشواره الدولي رفقة المنتخب الأوروجوياني، في عام 2008، خلال مباراة ودية أقيمت بين منتخب أوروجواي ضد كولومبيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما.

وتمكن كافاني من حصد لقب كوبا أمريكا رفقة منتخب أوروجواي، في نسخة البطولة عام 2011.

وجاء قرار كافاني بالاعتزال الدولي، قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي ستنطلق في 20 يونيو المقبل.

ويتواجد منتخب أوروجواي في المجموعة الثالثة، رفقة كلا من أمريكا وبنما وبوليفيا.

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